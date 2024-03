大學教授涉用AI寫論文

疑忘刪ChatGPT常用語

期刊官網檢索內容顯示,涉事論文發表在愛思唯爾出版集團一本譯名為《表面和介面》的SCI期刊,收錄在2024年3月期,署名通訊作者為中國地質大學教授劉××。該論文介紹部分,開頭疑似使用ChatGPT的常用提示語「Certainly, here is a possible introduction for your topic」。該論文目前仍然可以正常閱讀。