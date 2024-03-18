大學教授涉用AI寫論文

【本報綜合報道】中國地質大學（北京）一名教授日前在國外期刊公開發表科學引文索引（SCI）論文，內容出現生成式人工智能（AI）ChatGPT的常用提示語，網民質疑其使用AI寫作忘記刪除及修改。該校綜合辦工作人員上周六表示不太清楚此事，涉事教授未回覆內地傳媒查詢。

期刊官網檢索內容顯示，涉事論文發表在愛思唯爾出版集團一本譯名為《表面和介面》的SCI期刊，收錄在2024年3月期，署名通訊作者為中國地質大學教授劉××。該論文介紹部分，開頭疑似使用ChatGPT的常用提示語「Certainly, here is a possible introduction for your topic」。該論文目前仍然可以正常閱讀。

內地傳媒指出，愛思唯爾是全球領先的科學與醫學訊息服務機構，旗下出版《刺針》、《細胞》等2,800多個學術期刊。刊載涉事論文的期刊影響因子在6.2以上，單篇發稿價格在2,360美元（約1.84萬港元）。有網民揶揄，通訊作者沒有看過一句文章不稀奇，但連審稿人、編輯、排版及校對都沒看過，實在離譜。