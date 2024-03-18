四川燒山未見緩和迹象 蔓延變3火場

大風致擴散更險境 雅江縣部分光纜失靈 四川省甘孜州雅江縣由上周起爆發山火，火勢至今未見緩和迹象，反而繼續蔓延，甚至由南向北形成3個火場。在另一西南部地區，雲南省臨滄市及文山州近日亦迎來山火，一共造成至少3名地方撲火人員遇難身亡，另有一人受傷。

由上周五下午5時開始，四川雅江縣呷拉鎮白孜村森林率先起火，大批消防員到場。然而，由於火場翌日下午2時半左右突然迎來7至8級大風，瞬時風力更達10級以上，造成火勢迅速擴散，同時帶來飛火，最終導致火場面積急速擴延，就連縣內部分光纜亦無法運作。國家森防指辦公室翌日亦啟動Ⅳ級應急響應，並派出由應急管理部、國家消防救援局及國家林草局組成工作組到場協調指導火災撲救工作。

經連日延燒，上述山火發展成為3個火場。它們所處位置平均海拔達到2,600米左右，坡度為70至80度，植被以青岡林及松樹為主，其中1號火場位於雅江縣城西南，正向西北方向蔓延。其餘2號火場及3號火場則位於北部和西北部，火頭恐影響東北區域。

面對山火火勢未止，四川省森林消防總隊特勤大隊派出100人及配屬雅江、九龍、康定、丹巴專業撲火隊266人，由昨天凌晨5時從雅江縣城出發，到場阻截2號火場向東北方向蔓延。另外，理塘專業撲火隊及新龍專業撲火隊救援隊伍同日亦前往雅江縣城西北側，一同看守處置3號火場。

雲南臨滄市文山州亦火劫 釀3死 與此同時，雲南臨滄市臨翔區圈內鄉斗閣村前天傍晚6時10分左右亦發生山火，經110人全力撲救，直至同日深夜11時05分撲滅全部明火，過程中共有3人死亡，均是基層幹部成員。一名工作人員估計，一眾死者在組織村民救火過程中，可能遇到風向及火勢變化受傷，經搶救無效身亡。

文山州山火昨天亦受控，部分救援人員仍然留在山上，防止火勢死灰復燃。內媒發現，當地前天曾召開文山州森林草原防滅火工作調度視像會議，要求以最嚴格制度加強火源管理，實行戶外用火報告審批制度，嚴格在規定區域內用火，堅決防範火源蔓延。本報綜合報道

雅江縣山火入夜後繼續蔓延。 四川雲南山火起火地圖