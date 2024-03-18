兩岸國際

毀邊境設施闖廣西 男子就逮

疑犯（紅框示）被警方攔截。 疑犯（紅框示）被警方攔截。
疑犯（紅框示）被警方攔截。
【本報綜合報道】近日有一名男子破壞廣西靖西市安寧鄉邊境基礎設施後，偷渡進入中國境內。廣西百色邊境派出所移民管理警察發現後，前往現場逮捕他。網上流傳影片顯示，面對警察的追捕，涉案男子迅速逃跑，激烈反抗，並向對方投擲疑似泥土抗捕。最終警察果斷把他撲倒在地並制服，目前被刑事拘留。
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