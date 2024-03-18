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黑龍江人大副主任涉違法受查

李顯剛 李顯剛
李顯剛
【本報綜合報道】中紀委昨日發布消息，表示黑龍江省人大常委會黨組成員、副主任李顯剛涉嫌嚴重違紀違法，目前接受中紀委紀律審查和監察調查。資料顯示，現年61歲的李顯剛是湖北漢川人，曾經擔任黑龍江省雙鴨山市委副書記、市委書記、市長，黑龍江省政府秘書長、黨組成員等職務。
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