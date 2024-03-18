食肆增額外收費 律師倡統一標準

【本報綜合報道】上周五是國際消費者權益日，餐飲行業屬消費者投訴重災區。內地傳媒上周六報道，多地餐飲業近年興起收取「額外收費」，例如山東省濟南市有消費者質疑外出用餐時僅使用餐具，卻要繳付包括餐具、茶水及小料在內餐位費。

用餐具茶水小料俱計錢 一眾投訴者中，李女士日前外出用餐，遭餐廳收取每人3元（人民幣‧下同，約3.3港元）餐位費，理由是消毒餐具是向外採購，需要額外花錢。經走訪市內27間餐廳後，內地傳媒發現其中16間食肆收取餐位費、餐具費及茶位費等，收費標準介乎2元（約2.2港元）至5元（約5.5港元），均未事先明確告知，並在掃碼點餐時按人數自動生成計費。

由於各地市場監督管理局近年加強監管餐飲價格外收費，部分商家還衍生出收取餐具、紙巾、毛巾及茶水以外項目，例如環保就餐費、不限量米飯及小食餐位費等。有律師指出，內地目前並無清晰法律條文禁止收取茶位費及服務費等，相關部門可設定統一標準規定，遏制餐飲業胡亂收費現象。