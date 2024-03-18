EASA稱華C919客機難認證 恐耗時

【本報綜合報道】總部設於德國的歐洲航空安全局（EASA）代理執行主任蒂特加特（Luc Tytgat）表示，認證中國製C919民用客機有相當難度，需要多長時間就用多長時間。

中國商飛促2026年前完成 蒂特加特上周四表示，中國商飛最初在新冠疫情爆發前向歐盟提出申請，去年11月再次提出申請，要求歐盟2026年前完成認證工作。他稱不知道歐盟是否能夠做到，因為C919對歐洲來說太新，要弄清難易程度相當困難，中國方面現在還不斷通報進展情況。報道指出，蒂特加特的說法暗示EASA目前處於技術熟悉階段，是認證程序的第一步，整個過程或需時5年。

根據2019年簽署的中歐協議，歐洲監管機構必須決定是否對中國飛機認證進行「驗證」，以確保任何進口飛機都必須達到安全標準。如果沒有得到歐盟的同意，C919將不能夠在歐洲飛行。如果C919要進行實質的出口交易，中國商飛必須獲得EASA和美國聯邦航空局（FAA）為首的外國監管機構廣泛認可設計。