境外間諜發假電郵 竊華軍工企業資料

以釣魚方式攻擊網絡

國家安全部在文章指出，境外間諜情報機關預先搭建與目標電郵極似的郵箱登錄介面，並偽裝成電郵服務商，向指定用戶發送虛假警告訊息，誘導目標輸入帳號密碼。2021年，中國某涉密軍工企業工作人員中招，讓境外間諜情報機關竊取大量敏感資料。境外間諜情報機關亦搜集電郵用戶資料，根據其關注事項制訂相應標題內容，誘使其下載惡意攻擊性文件，例如某市政府部門工作電郵2019年收到偽裝成某縣委辦發出的電郵，附件為「幹部年度考核審批」，未核實便點擊令內部資料被竊。