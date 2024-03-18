陸海警駛金門卸炮衣 美促各方克制
【本報綜合報道】中國大陸海警一連兩天組成艦艇編隊，在金門附近海域展開執法巡查。美國國務院上周六表示，北京在台灣海峽持續採取挑釁行動，並對台灣施加壓力，表明其試圖單方面改變現狀，再次敦促各方保持克制。
指陸圖單方面改變現狀
美國國務院一名發言人以背景說明的方式，回覆台灣傳媒有關中國大陸海警的舉措，表示留意到相關報道，指出維護台灣海峽和平穩定與美方一貫利益相符，這對區域及全球安全與繁榮至關重要，批評中國大陸試圖單方面改變數十年來維護全球和平穩定的台灣海峽現狀。發言人敦促中國大陸不要單方面改變現狀，美方希望兩岸分歧能夠以相對較和平、不涉脅迫且雙方均接受的方式解決。
金門上月發生中國大陸漁船拒檢翻覆兩死事故後，中國大陸海警宣布在金廈海域展開常態化執法巡查，國台辦稱這是維護相關海域作業秩序的正當之舉。中國大陸海警編隊上周六進入台方金門禁限制水域時，據指其中2203艦艇卸下炮衣；有台軍退役少將直言，此舉含意很深，威脅性很大。
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