陸海警駛金門卸炮衣 美促各方克制

指陸圖單方面改變現狀

美國國務院一名發言人以背景說明的方式，回覆台灣傳媒有關中國大陸海警的舉措，表示留意到相關報道，指出維護台灣海峽和平穩定與美方一貫利益相符，這對區域及全球安全與繁榮至關重要，批評中國大陸試圖單方面改變數十年來維護全球和平穩定的台灣海峽現狀。發言人敦促中國大陸不要單方面改變現狀，美方希望兩岸分歧能夠以相對較和平、不涉脅迫且雙方均接受的方式解決。