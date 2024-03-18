相隔7年 王毅訪新西蘭澳洲

內地官媒稱關係復穩定 澳總理歡迎 相隔7年，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨天開始正式訪問新西蘭及澳洲，直至周四結束行程，期間會與澳洲外長黃英賢舉行第7輪中澳外交與戰略對話。內地官媒同日發表評論文章指出，合作共贏是中澳正確選擇，也是周邊國家期盼。

根據中國外交部發言人汪文斌此前介紹，應新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）及黃英賢（Penny Wong）邀請，王毅會一連5天到訪新西蘭及澳洲。

華冀加強戰略溝通增信任 他指王毅在外訪期間會與兩國外長及領導人深入交換雙邊關係及共同關心國際和地區問題意見，中方期待加強戰略溝通，增進彼此信任，深化交流合作，共同推動中新、中澳全面戰略夥伴關係行穩致遠。資料顯示，王毅上一次訪問新西蘭及澳洲已是2017年2月。

在王毅抵達新西蘭及澳洲前，內地官媒昨天亦提到，中澳之間既無歷史恩怨也無現實衝突，彼此共同利益大於分歧，須確保合作繼續成為雙邊關係基石。文章亦提及，澳洲總理阿爾巴內塞2022年上台以來，其政府已糾正前朝非理性反華政策，引起中方正面回應，令中澳關係逐漸走出谷底，恢復穩定。

談及王毅此行時，阿爾巴內塞日前表示歡迎：「期待在坎培拉與王毅會面……王毅訪澳是一件好事，（澳中）開展對話有益。」黃英賢亦稱，澳中外交與戰略對話是與華建立建設性關係核心，也是維護地區和平與穩定關鍵。至於彼得斯也提到期待與王毅見面，預計雙方會討論貿易關係等議題，又指對華關係是新西蘭最重要關係之一。

澳政黨指應禁用TikTok 另外，澳洲執政聯盟網絡安全發言人昨日指摘，中國短片分享平台抖音國際版TikTok是「惡意行為者」，如它不與中國所有者保持距離，就應該在澳洲被禁止使用。發言人又表示，如美國實施禁令防止中國干預TikTok，澳洲亦應跟隨。本報綜合報道

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