和平曙光到來前 俄烏戰爭更殘酷

俄烏戰爭已經去到最殘酷的時刻！首先是北約展示了它對烏克蘭最殘酷的面目，甚麼「支持烏克蘭到最後勝利」，都證實是謊言。北約從來沒有相信過支持烏克蘭可以令俄羅斯在地圖上消失，只是希望令俄羅斯受到重創，使北約不需要動用正規軍就可以解體普京政府。

烏克蘭並非北約的盟友，若果真是盟友，為何北約會容忍烏克蘭傳聞戰死數十萬軍人，傷者及失蹤者超過100萬人？為何可以接受烏克蘭有逾1,000萬民眾流入歐洲，烏國被戰火蹂躪，損失超過一萬億美元，不知多少年後才能重建好？烏克蘭只是北約的工具，用以打擊俄羅斯；當打擊失敗，北約如今便想辦法丟棄這個達不到目的的工具。

烏克蘭垂死掙扎 戰爭還會繼續，但並不表示俄軍形勢會大好，因為這是烏克蘭垂死掙扎的戰爭，會更加血腥，傷亡會更多，烏克蘭和北約都知道已走向失敗。而北約最虛偽的地方，是口頭上不承認失敗，還答允盡力支援烏克蘭，卻想不出甚麼方法，可以解決烏軍當前嚴重缺乏有足夠訓練的部隊、先進武器及彈藥的問題。若果烏克蘭在北約協助下，仍然是在敖德薩襲擊俄國海軍和克里米亞，俄羅斯很可能會進攻及佔領敖德薩，使烏克蘭成為內陸國，並由俄羅斯獨霸黑海。

令北約高層憂心及需要盡快解決的另一個問題，是過去極度憎恨俄羅斯的波蘭及波羅的海3國，都出現民心轉向，美國情報收集發現，如今竟然有52%波蘭民眾不希望再捲入俄烏戰爭，以及極渴望數百萬逗留在波蘭的烏克蘭民眾盡早回國，以減輕波蘭的社會負擔。而波蘭政府內保守的極端民族主義者，已打消了入侵烏克蘭及佔領烏國西部利沃夫的念頭，因為他們了解到即使成功佔領，一方面難以有效管治，另一方面更會被迫成為新的戰爭代理人。

如今俄羅斯的策略是穩步進逼，消耗烏軍部隊，戰爭再延續就控制哈爾科夫、敖德薩等被普京稱為傳統俄羅斯的區域。普京倘若順利連任總統，將等待6月的歐洲議會大選，相信右派、民粹極右及極左派的反戰力量會獲勝；而11月的美國總統選舉，如果特朗普當選，俄烏戰爭的結束將露出曙光。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻