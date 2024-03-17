環球時興：捲閘添「新裝」 記錄英老婦倒吊一幕

【本報綜合報道】英國威爾斯七旬老婦休斯（Anne Hughes）日前倚靠在店門口等待上班時，遭突然升起的電捲閘鈎住衣服，令她倒吊在半空，最終被店舖老闆救下，相關事迹被傳媒多番報道，休斯亦意外走紅網絡。英媒昨日報道，當地一名塗鴉藝術家近日受上述店舖邀請，在電捲閘上繪製一幅塗鴉，讓民眾等到晚上商店打烊，電捲閘落下之際，重溫這有趣一幕。

衣服被鈎住 影片爆紅 該名藝術家表示，他曾看過休斯被吊起的影片，當時禁不住哈哈大笑，心想休斯必定穿了一件史上最堅固的外套，她才沒有摔下來，亦感嘆這個故事非常特別，因此當收到便利店請求時，二話不說便答應了。

由於電捲閘表面凹凸不平，不適合作畫，藝術家最終耗時約兩小時才完成塗鴉。休斯對塗鴉讚不絕口，形容塗鴉不僅很美，亦讓她感覺自豪。網傳影片顯示，她親自站在店門前打開電捲閘，看着塗鴉緩緩升起。藝術家笑稱，如今休斯倒掛的姿態可以被永久地保存在電捲閘上。