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28年前贈日 媽祖像返台進香
媽祖信仰是台灣普遍的民間信仰，在日本又被稱為天妃信仰。位於台灣雲林縣的台灣媽祖廟總廟北港朝天宮28年前，將一尊媽祖像贈予日本青森縣大間町稻荷神社。為加深與台灣的交流，大間町觀光協會於上周四首次攜帶該座媽祖像返回台灣，開啟4天3夜的謁祖進香行程。
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