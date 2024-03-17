養尊巴西緬因貓 競逐最巨型家貓

身長達1.3米 重逾10公斤 緬因貓有「溫柔的巨人」的稱號，因原產於美國東岸緬因州而得名，亦是世界上最大貓品種之一。巴西聖保羅一對夫婦養有一隻緬因貓，牠長得有如獵豹般大。夫婦感到驚訝之餘，亦於今年一月向健力士世界紀錄提交文件，為貓咪競逐「世界最巨型家貓」的寶座，現正靜候佳音。

出生時家族中最小 僅80克 奧利韋拉（Marcia Oliveira）和馬丁斯（Jean Martins）自2013年開始飼養一窩緬因貓。貓咪薩爾特魯克斯（Xartrux）剛出生時身形非常細小，體重才不到80克，是其家族中最嬌小的貓咪。兩人起初以為牠不會發育，詎料牠4個月大時，身形已經比普通貓咪高大。

薩爾特魯克斯的成長勢頭其後依舊不減，牠現時已年屆6歲，身長已達約1.3米，體重超過10公斤，各項體形數據都讓牠顯得鶴立雞群。然而，巨大的體形絲毫不影響奧利韋拉對薩爾特魯克斯的寵愛，她表示，薩爾特魯克斯符合緬因貓的所有標準，既可愛又溫馴，且十分懶惰，可以做任何牠想做的事。

依據健力士世界紀錄，現存世上最巨型的家貓，是來自意大利的貓咪巴里韋爾（Barivel），牠在2018年5月22日錄得身長約1.2米。與薩爾特魯克斯一樣，牠亦過着養尊處優的生活，日常會吃大量的餅乾、雞肉和魚。巴里韋爾的主人表示，雖然人們看到巴里韋爾會感到很驚訝，但牠非常特別，如同一份禮物。本報綜合報道