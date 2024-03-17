泰或再考慮賭場合法化

【本報綜合報道】為了刺激投資和旅遊業，泰國一份計劃於本月28日提交國會眾議院的研究報告顯示，當地再次考慮把賭場合法化。

刺激投資及旅業 研究報告指出，雖然泰國目前唯一允許的賭博活動是由國家控制的賽馬及彩票，但有10%國民沉迷賭博。支持開設賭場的人士認為，賭場合法化可以吸引更多外來遊客，推動旅遊業發展，還讓泰國具備與中國澳門競爭市場的實力。

惟泰國民眾對開設賭場的提議反應兩極，2021年一項民意調查顯示，46.51%泰國人出於道德和犯罪方面的考慮，反對賭博合法化；表示支持的有21.25%。泰國國會委員會副主席索拉翁表示，報告建議由私營公司承擔賭場在內的娛樂綜合體之建設和運營成本，政府負責稅收及監管。

泰國國會2021年12月成立特別委員會，探討賭場合法化的經濟價值及潛在問題，以及探討興建設有賭場的綜合娛樂中心計劃，並提議它可以設在曼谷、泰國東部經濟走廊、22個主要旅遊景點、國際機場100公里範圍內，或有永久出入口岸的府。其中，曼谷和泰國東部經濟走廊最受看好，可以獲准設立綜合娛樂中心。