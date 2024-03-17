兄乘俄製房車 金與正：功能完美

普京贈厚禮 違聯合國制裁

金與正指出，該輛俄羅斯生產專用房車的「特殊功能完美」，完全值得信賴，但未有具體說明有關功能。她表示，「我就我黨及國家的最高領導者，利用俄羅斯國家元首作為禮物敬贈的特殊專用轎車感到非常高興」，並提到金正恩使用該車如實地證明，朝俄友誼在新的更高階段全面得到加強及發展，向俄方再次致以由衷的感謝。