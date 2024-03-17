兄乘俄製房車 金與正：功能完美
【本報綜合報道】俄羅斯與北韓近年加強各方面的合作，朝中社昨日報道，北韓勞動黨中央委員會副部長金與正當天表示，兄長兼領袖金正恩在前一天的公開活動中，首次乘坐俄羅斯總統普京上月18日贈送的俄生產專用房車，形容該車「完美」。
普京贈厚禮 違聯合國制裁
金與正指出，該輛俄羅斯生產專用房車的「特殊功能完美」，完全值得信賴，但未有具體說明有關功能。她表示，「我就我黨及國家的最高領導者，利用俄羅斯國家元首作為禮物敬贈的特殊專用轎車感到非常高興」，並提到金正恩使用該車如實地證明，朝俄友誼在新的更高階段全面得到加強及發展，向俄方再次致以由衷的感謝。
金正恩去年9月出訪俄羅斯遠東地區時，曾經獲得普京展示其總統座駕Aurus Senat。
惟普京這份厚禮明顯違反聯合國對北韓的制裁，即禁止向北韓轉移所有運輸工具及奢侈品，俄羅斯2017年批准有關制裁，但之後改為呼籲縮減制裁規模。金正恩近年出席公開活動時也使用外國製汽車代步，品牌包括平治、邁巴赫、凌志、豐田。
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