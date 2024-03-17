金正恩再度現身 指導空降兵演訓

美韓聯合操練 加劇半島緊張 朝鮮半島形勢踏入新一年後持續處於緊張局面，眼見美國及南韓舉行聯合軍事演習示威，北韓領袖金正恩本月接二連三出席軍事活動。繼炮擊及坦克訓練後，他上周五指導人民軍空降部隊訓練，宣稱軍隊在各方面完全做好戰爭準備，同時擁有透徹的主敵觀時刻，保持萬全的戰鬥動員態勢，個人對此非常滿意。

朝中社昨日報道，金正恩在勞動黨中央委員會書記、中央軍事委員會副委員長朴正天陪同下，前往指導空降部隊訓練，國防相強純男、人民軍總參謀長李永吉、人民軍總參謀部副總參謀長、人民軍空軍司令、第11軍軍長等主要指揮成員在場迎接。報道介紹，今次空降部隊訓練旨在檢查空降兵在突發戰時情況下，能夠按照下達的任何作戰意圖動員之準備狀態，同時判定與之相應的不同戰法適應性實戰能力。

「像冰雹降落假想敵陣」 金正恩登上監視台，聽取空降部隊訓練計劃的報告後作出指導；多架運載空降兵的運輸機飛抵訓練場空域，報道聲稱空降兵「像冰雹一樣降落到假想敵陣」，並「化作衝鋒陷陣的殺敵匕首」，顯示下達命令就一舉佔領敵區的完美戰鬥能力。金正恩表示：「從他們那驍勇的姿態，可以看出我軍百戰百勝的戰鬥厲害及剛勇氣概。」

報道提到，金正恩指出要運用各種方法，安排進行能夠主動應對不同地形條件、氣象條件、晝夜條件的科學戰鬥訓練，並且讓士兵在極其惡劣的條件以及突然的戰鬥情況下，熟悉戰鬥行動的高強度訓練。

金正恩強調，人民軍的基本任務第一、第二、第三都是做好戰爭準備，要求全體官兵用一旦開戰就要改寫歷史的堅定對敵意志、透徹的戰爭觀武裝自己，進一步大力掀起目前高昂的訓練熱潮，繼續加快完成戰爭準備。

翻查朝中社報道，金正恩過去一個月多次現身軍事活動，最近一次是在本月13日，他指導人民軍坦克兵大聯合部隊對抗訓練比賽；本月6日及7日分別訪問人民軍西部地區重要作戰訓練基地並指導實兵訓練，以及指導人民軍各大聯合部隊進行炮擊訓練。

上月14日，金正恩指導將在海軍服役的新型岸對艦導彈驗收試射，翌日視察重要軍工廠。本報綜合報道