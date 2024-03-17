聯大決議促阻仇恨回教徒

【本報綜合報道】聯合國大會上周五通過決議，促請會員國採取一切必要措施，打擊針對回教徒的仇恨和暴力侵害行為。

這份名為《打擊回教恐懼症的措施》的決議草案以113票贊成、零票反對、44票棄權的投票結果獲得通過，歐盟27國針對該決議草案提出的兩項修正案未獲通過。當天是打擊回教恐懼症國際日，聯合國大會特意安排在這一天表決該決議草案。

決議譴責一切鼓吹宗教仇恨的行為，譴責煽動對回教徒的歧視、敵意或暴力，又促請會員國採取一切必要措施，打擊針對回教徒的仇恨和暴力侵害行為，並在法律上禁止因宗教或信仰煽動暴力和暴力侵害行為。

中方指言論自由非護身符 中國常駐聯合國副代表戴兵在會上指出，言論自由不應成為仇恨言論的護身符，更不應該成為政府不作為的藉口，中方支持聯合國在打擊恐懼回教方面發揮積極作用。他又稱，當前國際形勢動盪加劇，危機衝突此起彼伏，挑起宗教仇恨、煽動種族主義的現象屢屢發生，敦促各國秉持零容忍態度，採取具體行動打擊針對回教徒的歧視和暴力行為，禁止煽動基於宗教或信仰的仇恨，杜絕有罪不罰現象，更呼籲確保人人享有發展的權利，推動實現包容性發展和公平發展。