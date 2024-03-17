以總理批准地面攻拉法

【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡上周五批准，地面進攻巴勒斯坦加薩地帶最南端城市拉法的計劃，以色列國防軍正在準備行動及疏散當地民眾。埃及官員透露，以色列與回教激進組織哈馬斯的停火交換人質談判最快周日恢復；內塔尼亞胡辦公室指出，雖然哈馬斯提出的協議不切實際，但以方將派代表團到卡塔爾磋商。

與哈馬斯停火談判或恢復

埃及官員上周六表示，哈馬斯向談判中間人提出一個分為三大階段的協議，最終目標是結束這場去年10月爆發的戰爭。哈馬斯在第一階段將釋放35名人質，主要是女性、生病、年老，換取以色列釋放350名巴勒斯坦囚犯。在第二階段，雙方將宣布永久停火，哈馬斯放走餘下生還的人質，換取以色列釋放更多囚犯。在第三階段，哈馬斯交出扣押的人質遺體，換取以色列結束對加薩地帶的封鎖並容許展開重建。