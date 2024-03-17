以總理批准地面攻拉法
【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡上周五批准，地面進攻巴勒斯坦加薩地帶最南端城市拉法的計劃，以色列國防軍正在準備行動及疏散當地民眾。埃及官員透露，以色列與回教激進組織哈馬斯的停火交換人質談判最快周日恢復；內塔尼亞胡辦公室指出，雖然哈馬斯提出的協議不切實際，但以方將派代表團到卡塔爾磋商。
與哈馬斯停火談判或恢復
埃及官員上周六表示，哈馬斯向談判中間人提出一個分為三大階段的協議，最終目標是結束這場去年10月爆發的戰爭。哈馬斯在第一階段將釋放35名人質，主要是女性、生病、年老，換取以色列釋放350名巴勒斯坦囚犯。在第二階段，雙方將宣布永久停火，哈馬斯放走餘下生還的人質，換取以色列釋放更多囚犯。在第三階段，哈馬斯交出扣押的人質遺體，換取以色列結束對加薩地帶的封鎖並容許展開重建。
知情人士透露，哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動等組織和也門叛軍青年運動的高層上周罕有會面，討論下階段協調抵抗以色列的行動機制，並談及以色列可能對拉法發動地面進攻。青年運動重申，繼續襲擊紅海地區航運支持巴勒斯坦抵抗運動。
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