200噸食物 成功經海路運加薩

【本報綜合報道】國際社會加強向巴勒斯坦加薩地帶提供人道主義援助物資，慈善組織「世界中央廚房」上周六發表聲明，宣布已經完成在加薩地帶沿岸卸載首批經海路運往當地的物資，涉及接近200噸食物，包括米、麵粉，目前正在等候分發。

第2批正於塞國裝載 「世界中央廚房」上周二安排船隻，拖着一艘載有物資的躉船離開塞浦路斯；為了方便從躉船搬運到岸上，該組織在加薩地帶沿岸建設一個臨時碼頭。以色列國防軍表示，這批物資將卸載到12輛貨車上。「世界中央廚房」上周六透露，第二批涉及數百噸食物的物資，目前在塞浦路斯裝載到船隻上，並準備好出發前往加薩地帶。

以色列被指限制物資進入加薩地帶，加速當地人道主義危機惡化，美國等多個國家近日多次以空投形式向當地提供物資，但被國際人道主義救援組織批評效果不大，強調最有效的方式仍然是陸路運輸，呼籲以色列保證為車隊提供安全進出通道。歐盟上周四表示，加薩地帶多地已經出現饑荒情況，並警告有可能擴散至全境地區。