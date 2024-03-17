前波音品管經理自殺 友指不可能

【本報綜合報道】美國飛機製造商波音公司旗下客機近月事故頻生，揭露有關安全問題的「吹哨人」、前波音品質管理經理巴尼特（John Barnett）本月9日在南卡羅萊納州被發現身亡，驗屍官辦公室指他死於明顯自殘。美國傳媒上周五報道，巴尼特一位朋友宣稱，事主生前預感可能會出事，因此曾經向朋友表明不會自殺。

巴尼特的朋友珍妮弗聲稱，巴尼特不是自殺，這是不可能的事情，他太熱愛生活、家庭及兄弟，所以不會讓他們經歷現在的事情。珍妮弗最後一次見巴尼特是上月底，當時曾經問對方怕不怕波音報復，巴尼特回答：「我不害怕，但如果我出了甚麼事，那也不是自殺，我不會自殺。」