聯合航空加州赴俄州途中 外部面板飛脫

半個月內第6宗事故 嚇煞145人 美國聯合航空（United Airlines）短短半個月內已經發生6宗事故，最新一宗是上周五，涉及一架載有145人的波音737-800型客機，執飛國內航線期間一塊外部面板飛脫，最終安全着陸俄勒岡州梅德福機場。今次事故也是繼日前有客機起飛後不久起落架甩轆後，聯合航空近期第二宗客機零件半空飛脫的事件。

聯邦航空局調查 涉事聯合航空客機當時執飛編號UA433航班，載有139名乘客及6名機組人員。客機當地時間早上10時20分在加州三藩市起飛，早上11時32分降落梅福德機場。聯合航空否認客機「緊急着陸」，表示降落後發現客機失去一塊外部面板，正在詳細檢查並了解事故原因，維修完畢才讓客機重新投入服務。美國聯邦航空局將調查事件。

聯合航空發言人斯科特（Leslie Scott）表示，失蹤的面板位於機身底部，位置是主機翼下方及主起落架後方，強調沒有影響客機的飛行特性。

機場一度停升降 梅德福機場表示，涉事客機現時不是處於可以飛行的狀態，將停留上址一段時間，又稱聯合航空不知道失蹤面板目前的位置；機場亦停止客機升降數分鐘，檢查跑道確認沒有任何碎片。

本月4日，聯合航空一架波音737-900型客機由德州休斯敦前往佛羅里達西南國際機場，起飛後不久引擎起火而需要折返，沒有人員傷亡。這是聯合航空本月首宗事故，其後本月7日一架波音777-200型客機由三藩市飛往日本大阪，起飛後一個輪胎掉落地面擊中汽車，所幸無人傷亡。

本月8日，聯合航空一架由田納西州孟菲斯前往休斯敦的波音737 MAX 8型客機，降落後衝出跑道，機上所有人員安全；同日一架由三藩市飛往墨西哥首都墨西哥城的空中巴士A320型客機，因液壓系統故障而緊急降落加州洛杉磯，沒有人傷亡。此外本月11日，聯合航空一架波音777-300型客機由澳洲悉尼飛往三藩市，但起飛不久因機件問題而需要折返，客機安全降落，機上人員平安。本報綜合報道

涉事聯合航空客機型號是波音737-800。 聯合航空去年至今事故一覽