居港俄人：為普京領導感到驕傲

Madina

【本報訊】俄羅斯民眾上周五至今天投票選出下任總統，決定國家未來6年命運，亦是俄羅斯2022年2月向烏克蘭發起「特別軍事行動」後首場總統選舉。本報記者採訪一名在香港的俄羅斯人，了解她對今屆選舉的看法，以及對下任總統的期望。

任職老師的Madina於1967年出生，以一對一教授或開班形式教授香港學生俄文。她記得前蘇聯由15個衞星國組成，它們當時相處和睦，關係猶如兄弟般密切，當時俄文是整個社會的主流語言，自己的母語亦是俄文。她憶述，每天早上吃早餐時都會在網上收看親政府傳媒的新聞，她相信大部分俄羅斯人都對現任總統普京感到滿意，她亦為普京自2000年領導俄羅斯以來的成功感驕傲。

Madina記得自己第一次投票是投給普京，24年前的選舉有多名參選人競選，不像今屆選舉。她選擇普京的理由是因為他外觀吸引，令人感覺像一尊雕像，而且演講出色，他的個性和聲音都很吸引。當談及今次選舉關注哪些議題，她認為第一關注點會是經濟議題；第二關注點是外交關係，特別是與中國、印度及其他國家建立良好雙邊關係；第三關注點會是人口問題，例如政府會如何幫助女性、在教育方面協助年輕家庭。

冀俄烏討論停戰 對於俄烏戰爭，Madina衷心希望烏克蘭和俄羅斯能夠盡早開始談判，但不知道接下來會如何發展。她說每一場戰爭都是痛苦，均由無數的死傷堆疊而來，應該停止戰爭，看看有沒有其他方法解決俄烏之間的問題。俄羅斯人從戰爭中捍衞自己的利益，這是俄方的主要動機。她引述普京的說話，指出烏克蘭戰事的目標第一是打倒法西斯主義，其次是烏克蘭當中亦有俄羅斯人長年生活，不應該在烏克蘭全面禁止俄文，第三是北約不能夠向俄羅斯國境擴張。