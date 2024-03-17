俄引入網上投票 被指易舞弊

【本報綜合報道】俄羅斯總統選舉由上周五至今天投票，官方發布相片顯示，尋求連任的總統普京網上投票。他又稱，烏克蘭軍隊試圖襲擊俄羅斯本土，擾亂總統選舉投票。

普京在莫斯科市郊的辧公室內使用桌上電腦網上投票，他向鏡頭微笑。今屆同時採用實體紙本與電子投票。不同時區票站陸續開放後，即使在票站現場，選民亦可選擇以電子方式投票。今屆選舉亦引入遠程電子投票方式，選民可用數碼形式遠程投票。有監察組織認為，選舉一連3天進行已經增加舞弊風險，加上利用遠程電子投票方式，選民作出選擇時容易受外界影響，更易形成操控。

聖彼得堡票站遭擲汽油彈 另外，當局表示，一名女子上周五在聖彼得堡向一間作為投票站的學校投擲一枚汽油彈，所幸沒有人受傷。首都莫斯科多個地點的票箱被人倒入綠色液體，亦有人在破壞票箱期間高叫支持烏克蘭的口號。當局拘捕多人調查。在俄佔烏克蘭南部赫爾松地區，一個投票站爆炸，但未造成人員傷亡；一個簡易爆炸裝置被事先放在投票站前的垃圾桶。