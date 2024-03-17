與波蘭會談 德法將在烏產武器

【本報綜合報道】德國總理紹爾茨上周五在柏林與法國總統馬克龍、波蘭總理圖斯克舉行三邊會談，討論如何加強歐洲在協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的角色。作為歐盟最大兩個經濟體的國家，德法兩國宣布將在烏克蘭境內生產武器。外界解讀此舉為雙方試圖放下之間過往的分歧，但亦質疑沒解決烏克蘭彈藥不足的迫切問題。

紹爾茨、馬克龍、圖斯克討論對烏克蘭的援助，被指是試圖對外展示一個團結的歐洲陣線，特別是平息馬克龍的「西方國家出兵烏克蘭」言論引發之風波。紹爾茨在會後向記者表示，三方討論如何向烏克蘭提供更強而有力、非常具體的支持，「軍事裝備的生產將擴大，包括與烏克蘭的夥伴」。馬克龍感謝紹爾茨選擇在烏克蘭境內生產武器的決定，圖斯克稱三方同意對烏克蘭的協助，需要盡可能迫切及強烈。

另一方面，法國《世界報》上周四報道，馬克龍有關向烏克蘭派兵的想法，去年6月曾經在巴黎秘密討論。烏克蘭去年夏季反攻開始後不久，向烏克蘭派兵的話題出現在法國總統府一次國防委員會會議。法國陸軍參謀長席爾稱，軍方角色是永遠準備最多可能選項，幫助總統作出政治及軍事決定；又認為馬克龍最近的公開聲明首先向俄羅斯發出政治和戰略訊息，表明法方的意願和承諾，而不是希望局勢升級。

德議會否決向烏供導彈 德國聯邦議院上周四再否決基督教民主聯盟提出的決議草案，動議要求德國政府向烏克蘭提供金牛座巡航導彈；690名議員投票，495人反對、190人同意、5人棄權。