連日襲俄邊境失敗 烏軍損1500人

【本報綜合報道】俄羅斯大選投票日前夕，俄軍及邊防軍上周四再次在西部別爾哥羅德州邊境，擊退企圖偷襲的烏軍。烏軍上周二起一連3天多次入侵別爾哥羅德州、庫爾斯克州失敗，損失逾1,500人，其中約500人死亡，18輛坦克和28輛裝甲車遭擊毀。

俄羅斯國防部上周五宣稱，烏軍特種部隊及外國僱傭兵為了出其不意，分乘兩架米8直升機出動。藉着地形掩護，直升機上約30人上周四下午4時半，降落在距離俄羅斯邊境一公里的烏克蘭領土後，秘密向別爾哥羅德州科津卡村移動，並進入村莊外圍數座房屋，俄軍及邊防軍發現深入村莊的敵人後開火截擊。俄軍戰機、火炮及攻擊直升機接戰，戰機投擲航空制導炸彈。俄軍更遠程布雷，阻止烏軍預備隊增援。

損失慘重的烏軍開始撤退，期間企圖在緊靠邊境的房屋建立據點，但隨即由俄軍摧毀，殘餘烏軍慌不擇路誤入雷區結果炸死。同時，一股上前接應及疏散傷員的烏軍，受到俄軍多管火箭炮打擊，損失逾50人。俄軍恢復完全控制村莊，並完成掃蕩。

俄指迄今1.3萬僱傭兵抵烏 5962人亡 另外，俄羅斯國防部表示，前年2月24日至今合共13,387名外國僱傭兵抵達烏克蘭，其中5,962人確認陣亡。波蘭派出最多僱傭兵，2,960人中有1,497人戰死；美國僱傭兵有1,113人，陣亡數為491人；格魯吉亞僱傭兵以1,042人排第三，付出561人陣亡代價。排第四的加拿大僱傭兵有1,005人，491人戰死沙場。

俄羅斯國防部指出，法國雖然否認有僱傭兵身處烏克蘭，但迄今356名抵烏法國僱傭兵中，有147人陣亡。此外，有15名南韓僱傭兵赴烏參戰，其中5人喪生。南韓外交部官員回應稱，已得悉有關內容，正在核實情況。