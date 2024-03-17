俄大選投票首天 烏克蘭南部港口捱炸 21死73傷

遭射兩彈道導彈示威 澤連斯基﹕以牙還牙 上周五是俄羅斯總統選舉首日投票，烏克蘭南部港口城市敖德薩當天遭兩枚彈道導彈攻擊，造成至少21人死亡及73人受傷，是數周以來俄方對烏方平民基礎設施最血腥的襲擊。烏克蘭指控俄羅斯發射第一枚彈道導彈後，蓄意向接報到場的救援人員發射第二枚彈道導彈；總統澤連斯基揚言要「以牙還牙」報復。

敖德薩州州長基佩爾（Oleh Kiper）表示，俄羅斯從克里米亞半島發射兩枚伊斯坎德爾M型彈道導彈，幾分鐘內擊中敖德薩一個住宅區，爆炸威力非常猛烈，特別是第二枚彈道導彈。一幢3層高休閒設施及至少10幢私人住宅被摧毀，死者遺體由鋁箔防護氈覆蓋，救援人員在場救火及清理廢墟，居民面臨天然氣和電力供應中斷。烏克蘭宣布昨天為哀悼日悼念襲擊的死者，居民在醫療中心排隊捐血救治傷者。

烏軍愛國者防空系統有限 烏克蘭國家應急部門表示，第一枚彈道導彈擊中目標後，救援人員到場處理時，現場遭另一枚彈道導彈擊中。敖德薩是烏克蘭主要港口，在俄烏戰爭期間經常成為俄羅斯的目標，特別是俄方去年退出由聯合國斡旋達成的黑海穀物倡議後，被指試圖阻止烏克蘭從上址經海路出口糧食換取收入。值得留意的是，俄羅斯今次施襲使用的彈道導彈，一直是烏克蘭防空的弱點，必須以數量有限的愛國者防空系統應對。

敖德薩本月2日遭俄羅斯無人機攻擊，一幢住宅大樓成為目標，造成5名兒童在內至少12人死亡；3天後、即本月5日，澤連斯基與來訪的希臘總理米佐塔基斯視察敖德薩時，俄羅斯對當地發動導彈攻擊，澤連斯基稱擊中位置距離二人300米至400米。

倡產大量長程無人機攻俄 澤連斯基上周五晚上發表例行講話，批評俄羅斯針對敖德薩救援人員的攻擊，屬於卑鄙的懦夫行為，強調「我們的防禦部隊將盡一切所能，令俄羅斯殺手感受到我們的公平回應」。他表示當天與軍方領導層及政府官員舉行會議，提到武裝部隊總司令西爾斯基與國防部長烏梅羅夫早前視察前線後，已提交有關當前形勢及烏方行動準備情況的報告；又提出必須大規模生產長程無人機，攻擊俄羅斯最大弱點。本報綜合報道

敖德薩受襲後有傷者即場治療。 莫斯科選民登記核實身份並領取選票。（中新社圖片） 普京網上投票。 烏克蘭戰場最新形勢 烏梅羅夫（左起）、澤連斯基、西爾斯基討論前線形勢。