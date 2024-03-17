揭預製扣肉屬槽頭肉 黑心企業查封整治

【本報綜合報道】內地預製菜近期銷售火爆，同時引發食物安全問題。內地官方電視台周五播出的《2024年3‧15晚會》節目，揭發安徽省阜陽市多間預製菜生產企業用未經處理的槽頭肉，代替五花肉製作梅菜扣肉，相關企業隨後被有關部門查封。內地知名打假人王海昨日發文稱，「東方甄選」和「瘋狂小楊哥」直播間曾經銷售該款產品，應該退一賠十。

槽頭肉是指豬頭與軀幹連接部位的肉，由於槽頭肉上淋巴較多，也被稱為淋巴肉，需要嚴格處理後食用，此部位價格亦較低。內地傳媒記者走訪發現，不少凍肉商戶宣稱以劣質槽頭肉取代五花肉做梅菜扣肉已經是公開的秘密，另有預製菜生產商在露天庭院擺放大量冷凍槽頭肉，部分更撕開外包裝，肉類直接暴露在室外。