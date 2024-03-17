聽花酒「能回春」 宣傳涉造假

【本報綜合報道】上周五是國際消費者權益日，內地官媒同日在相關節目揭露，一款獲外界譽為「高階商務白酒」聽花酒在宣傳時聲稱擁有保健功效，涉嫌含有虛假內容。聽花酒工作人員翌日承認有關行為錯誤，已經召集市場銷售人員規範用語，嚴格要求在推廣時遵守法律法規，為此向公眾及廣大消費者致以誠摯歉意。

聽花酒每瓶標準裝售價達到5,860元（人民幣‧下同，約6,390港元），其精品裝每瓶價格更高達5.86萬元（約6.4萬港元）。在《2024年3‧15晚會》節目中，記者發現體驗店工作人員向其宣稱聽花酒具備針對心腦血管系統調節性功能，亦能促進肝細胞再生、提高免疫力、抗癌、改善睡眠及回春等功效。

酒類廣告不得含增體力功效 根據《食品安全法》及《廣告法》規定，食品廣告內容不得含有虛假內容、涉及疾病預防及治療功能，同時酒類廣告亦不得含有明示或暗示飲酒有消除緊張、焦慮及增加體力等功效。聽花酒業發展有限責任公司大區經理表示，公司正處專利申請公布階段，待結果公布便可證明產品健康價值。

在同一節目，記者發現澱粉腸配料表中，肉類排在首位，實際上所佔比例很小，做法不合包裝食品標籤通則規定。