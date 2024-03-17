藉「靈修」強姦學員詐騙千萬 前記者多罪並罰囚17年半

多地警方2022年接獲民眾舉報，發現某組織神化首要分子，打着「靈修」等旗號，對學員實施精神控制，收取高額培訓費。福建省廈門公安局成立專案組，發現一個多省流竄、總部多地搬遷，以鄧海鵬為首利用「靈修」從事違法犯罪活動的非法組織逐漸浮出水面。警方當年經過逾4個月調查，逮捕46名涉案人員。截至案發，該培訓機構所涉被害人遍及全國20多個省30多個地市的逾3,600人，包括多名未成年人，詐騙金額超過1,100萬元（約1,206萬港元）。

警方調查發現，鄧男原本是內地某報的記者，迫於生活和經濟壓力創立培訓機構，並把總部從廣東省深圳市搬到廈門市。鄧男聲稱他的「靈魂塑造」理論是結合神學、禪修、佛教、心理學等知識創造出來，同時加入自己的臆想。他在培訓中強調，若遇到不臣服於神或退出場域的學員會被神「運作」，類似遭天譴，藉此建立絕對權威。培訓期間又沒收客戶手機，切斷與外界接觸。有抑鬱症患者參加培訓後，不但沒得到療愈，反而病情惡化。