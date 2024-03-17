入股民宿疑墮騙局 400人恐失4300萬

老闆集資後傳「走佬」 雲南警搜證 內地超過400人早前入股雲南省大理市一間民宿後，直至上周一開始聯絡不到民宿老闆，懷疑墮入集資騙局，損失金額恐怕達到逾4,000萬元（人民幣‧下同，約4,360萬港元）。內媒日前報道，大理市公安局經偵大隊證實接到多人反映上述情況，需要時間搜證立案。

由上周一開始，「木子小鎮‧民宿」老闆朱××解散股東微信群組，同時不回微信，亦關掉手機，翌日開始流出已「走佬」傳聞。其中一名投資者湯女士表示，她2017年前往大理旅遊，當時正是入住上述民宿，事後添加老闆微信，之後得悉招股計劃，分為原始股及門店股，兩種股份價格不同。

初時有分紅 微信群組解散 當談及為何決定入股時，湯女士表示朱××一家雖然為人不錯，但是一直維持觀望態度，由於工作太累，加上希望依賴花紅改善生活，遂於去年初開始入股，次數達到13次，累計入股約50萬元（約54.5萬港元），之後陸續收到總共約14萬元（約15.3萬港元）分紅，最後一次收款是2023年10月17日，金額為3,528元（約3,846港元）。

另一名投資者王女士亦有類似經歷，2018年入住民宿時覺得老闆夫妻很好，於是由2022年7月開始購入原始股，每季度獲得固定分紅。她稱股東數目可能多達數百人：「股東之間初步統計一下，投資者人數超過400人，涉及金額可能有4,000萬元。」

由於股東微信群組解散，王女士事後查看合約內容，卻發現合約上部分約定分紅門店根本不存在，「還有一些是店存在，但店老闆根本不認識朱××」。

大理市古城派出所工作人員證實曾接到相關報案，由於案件涉及人數較多、金額較大，已經交予經偵大隊處理。經偵大隊表示，如果是受害人，可先在股東群內梳理證據，調查如有進展會作及時通知。本報綜合報道