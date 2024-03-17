兩岸國際

網傳學生食堂親熱 校方澄清

江蘇省宿遷市近日流傳一對學生情侶疑在學校食堂親熱的影片，涉事宿遷學院上周四表示，網上流傳的兩條短片中，一條背景不是該校場景，純屬發布者惡意炒作；另一條去年拍攝，片中兩名學生情侶在餐廳就餐時摟抱嬉鬧被攝下，具體內容被剪輯後傳播。學校已經批評教育涉事學生，兩人亦報警澄清事實真相。（綜合報道）
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