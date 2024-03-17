市監去年為消費者挽回50億損失

受理逾1740萬宗投訴

去年各地市監部門受理逾1,740萬宗各類投訴，其中售後服務相關投訴增長最快，同比增長61.5%，連續兩年排首位。消費者反映的問題主要集中在產品更換困難、送貨時間延遲、質保期內產品損壞不提供免費維修等。數據顯示，去年網購投訴舉報佔投訴舉報總量56.1%，直播帶貨投訴舉報量逐年上升，5年間增幅高達47.1倍。