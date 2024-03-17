寵物店害死貓 反告客人誹謗敗訴
【本報綜合報道】廣東廣州互聯網法院近日審理一宗名譽侵害案，一名顧客因其飼養的貓在寵物店做絕育手術後感染貓瘟死亡，在網絡平台質疑和批評該店。事後店方起訴顧客和網絡平台，要求共同承擔刪除評論、賠禮道歉、賠償損失等責任。法院最終駁回該寵物公司全部訴訟請求。
主人指有三宗染貓瘟亡
唐×在其寵物貓治療過程中，對寵物店的救治措施、用藥和醫生水平等提出質疑。他在其貓死亡後，在某生活服務平台該店頁面下發布「據我調查今年不止三例都是在你們醫院感染的貓瘟」、「惡心的商家，還有那個三流醫生，這種就不是醫院，就是隱形的劊子手」等評價。涉事寵物公司認為上述評價是捏造事實和誹謗，使用侮辱性言詞故意貶低其形象，侵害其名譽權。
法院審理認為，唐×評價所提及的就醫經歷在與寵物店工作人員的聊天紀錄中均有記載，具有明確事實基礎；其陳述的醫療環境不好等細節，結合就醫過程中的質疑和寵物貓死亡的結果，有一定事實基礎，某寵物公司未提供相反證據反駁。判決指出，消費者評價商品質量和服務，是其法定權利，與侵權無關。
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