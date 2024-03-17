寵物店害死貓 反告客人誹謗敗訴

主人指有三宗染貓瘟亡

唐×在其寵物貓治療過程中，對寵物店的救治措施、用藥和醫生水平等提出質疑。他在其貓死亡後，在某生活服務平台該店頁面下發布「據我調查今年不止三例都是在你們醫院感染的貓瘟」、「惡心的商家，還有那個三流醫生，這種就不是醫院，就是隱形的劊子手」等評價。涉事寵物公司認為上述評價是捏造事實和誹謗，使用侮辱性言詞故意貶低其形象，侵害其名譽權。