TikTok籲美用戶致電參議員 反剝離法案

供查找議員電話功能

TikTok在美國擁有約1.7億名用戶，約佔美國總人口一半。TikTok向部分美國用戶發出通知，寫道：「告訴你們的參議員，TikTok對你們有多麽重要。要求他們對封禁TikTok法案投反對票。如果參議院對法案進行投票，一個讓你們揮灑創意和你們非常喜愛的社群可能就此被封禁。」通知提供一個設置，讓用戶輸入地址郵政編碼，以查找他們所在地的參議員電話號碼。