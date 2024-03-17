華轟6N照曝光 掛載反艦彈道導彈

【本報綜合報道】中國近年加強發展反介入與區域拒止的軍事能力，旨在應對美國可能對兩岸局勢的軍事干預。社交網近日流傳一張照片，顯示一架能夠實施核打擊兼接受空中加油的解放軍轟6N轟炸機，機身下方掛載一枚鷹擊21型反艦彈道導彈。

可施核打擊及空中加油 照片從地面向上拍攝，可以清楚見到該架轟6N轟炸機的機身下方中間位置，掛載鷹擊21型反艦彈道導彈。這款屬於空射彈道導彈的武器，可以對付地面及水面目標，包括航空母艦等大型水面艦艇。導彈配備一個高超音速、機動、常規彈藥的彈頭，射程大約1,500公里，有指它在解放軍另一反艦彈道導彈東風21D型的基礎上研發。

美國國防部在去年發表的中國軍事力量報告中，詳細介紹轟6N轟炸機，表示隨着解放軍空軍2019年10月公開它後，代表中國核三位一體打擊力量中，空基核威懾力量歸位。報告指出，轟6N轟炸機從轟6K轟炸機的基礎上研發，專門執行長程打擊任務，機身經過改造後，可以透過外置方式掛載一枚可能配備核彈頭的空射彈道導彈。

上述報告同時提到，轟6N轟炸機配備的核打擊空射彈道導彈，看似搭載一個具備機動能力的重返大氣層載具，顯示該款導彈與「核常兼備」的東風26型陸基遠程彈道導彈，很可能可以對印太地區的目標發動精確核打擊，對區內美國部隊構成威脅。