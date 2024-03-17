大陸海警續駛金門水域 台稱搜救同時監控驅離

漁船沉沒兩死 雙方再現對峙 中國大陸一艘漁船上周四在台灣金門附近海域沉沒，造成至少兩人死亡。繼前天後，台灣海巡署昨天公布再有4艘大陸海警船編隊當天早上駛入金門禁止、限制水域，遂派遣巡防艇應對監控，同時實施廣播驅離，一度對峙約一個小時左右。

海巡署表示，因應由大陸海警船14608號、2202號、2203號及14604號組成編隊昨天早上約8時54分左右駛入金門禁限制水域，於是派遣巡防艇到場監控，同時作出廣播驅離，期間沒有停下搜救工作。直至同日早上10時06分左右，陸方一眾海警船終於駛離上述水域。

針對以上事件，海巡署強調金門海巡單位本於人道救援及人溺己溺精神，持續投入大量海上能量，積極協助大陸漁船沉沒搜救工作。由於涉事水域海上交通頻繁，加上多屬狹窄水域，海巡署指摘大陸海警巡航行動嚴重影響海上交通秩序及安全，為了避免發生海事事故，應停止類似行為，藉此確保海上航行安全，並把海上能量投入搜救工作，盡早完成搜救。

除了昨天，大陸福建海警前天亦組成相關艦艇編隊巡查金門附近海域。大陸官媒微信公眾號同日公開相關影片，其中一名福建海警曾經高喊：「我是中國海警，請通報你船出發港、目的港，來此海域的目的！」

陸方指台無視陸漁民安全 大陸國台辦發言人陳斌華前天重申台灣是中國的一部分，大陸海警部門在金門附近海域開展執法巡查，是維護相關海域作業秩序正當之舉，陸方決不容忍、決不姑息台灣民進黨當局無視大陸漁民生命財產安全、傷害兩岸同胞感情粗暴行徑，保留採取進一步措施權利，一切後果由民進黨當局承擔。

與此同時，大陸官媒另有文章指出，陸方行動反映根本沒有台灣當局所謂「禁止、限制水域」，同時展現大陸海警維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益及生命財產安全之能力與決心。本報綜合報道