曼谷神秘老屋出售 屋主：能預知未來

【本報綜合報道】泰國曼谷一名屋主在一個神秘老房子住了約30年，從未打算賣掉，近期卻決定在二手單位交易網絡群組放售房子。屋主表示，房子潛藏着一股超自然力量，讓人們看見過去和未來；但他強調，這股力量並非靈異現象。消息一傳出，便引起大批網民關注。

稱潛藏超自然力量 房子面積約89平方米，擁有三房兩廳，屋主的睡房在最左側，此處就是出現超自然現象的房間。屋主透露，若凌晨3時自然醒來，周圍的一切都會改變。即使房間漆黑一片，也能在牆上看到一個大黑洞，如果觸摸黑洞，會感受到一股奇怪力量，看到過去的畫面，以及一些特定的聲音，屋主推測是忘卻的童年記憶，這種情況他只遇過兩至三次。他認為，這是一扇進出重疊時空的大門，一旦進入便無法再出來。如果閉上眼睛坐在房間內，身體會突然發熱，彷彿靈魂被吸走了。

屋主又在房內偶爾看見未來的景象，所發的夢也曾經在現實出現，亦曾透過夢境預測中過彩票。房內更有某種力量警告未來的危險。單位售價3,300萬泰銖（約721萬港元），屋主表示，想體驗神奇力量或相信魔法的人，可隨時致電面議。

屋主