異種豬肝植人體 中國成全球首例

中國陝西省西安市空軍軍醫大學西京醫院的異種肝臟移植臨床研究取得重大突破，近日成功將一頭經過基因編輯豬的全肝，以輔助的方式移植到一名腦死亡患者體內。移植肝臟在手術中恢復血液後即分泌膽汁，未見急性排斥反應，並已持續運作逾96小時。內媒表示，這次手術屬世界首例。

大學周四發布消息稱，接受移植的患者出現重型閉合性顱腦損傷，經過搶救後，3次評估均認證為腦死亡。獲家屬同意無償參與異種肝移植科學研究後，由14個科室醫護人員進行手術。

供體豬由某生物科技公司提供，研究人員剔除3種會引起「超急性排斥和急性體液性排斥」的豬抗原後，轉入兩種「人類補體調節蛋白」和一種「人類凝血調節蛋白」，再將豬肝移植入患者體內。

腦死患者未見排斥反應 移植肝臟開放血流後，色澤紅潤、質地良好，可見金黃色膽汁流出，在患者體內發揮了生理功能，整個手術歷時約9小時。術後24小時，患者未見排斥反應，手術效果超出團隊預想。校方認為該項研究的順利進行，是異種器官移植領域的重大突破，為下一步的臨床應用提供了理論基礎和數據支撐。本報綜合報道