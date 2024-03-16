南美航空急墜 疑機師座椅掣遭誤碰

【本報綜合報道】總部設在智利的南美航空旗下一架波音客機，周一執飛澳洲悉尼前往新西蘭奧克蘭的航班時急墜，事故造成大約50人受傷。美國《華爾街日報》周四報道，事故可能是機艙服務員誤觸機師座椅開關，將其推向航機儀錶板而引起。

將機師推向儀錶板引致 涉事客機型號是一架2015年生產的波音787-9，當時執飛編號LA800航班。業內人士透露，事故調查初步證據顯示，一名南美航空機艙服務員向機師提供餐食時，觸碰到機師座椅一個開關，導致電動裝置將機師推向航機儀錶板，意外把飛機機頭向下推。報道指出，涉事座椅開關有一個蓋，當機師坐在座位上時不應該使用。

南美航空此前公布，客機飛行途中出現「技術問題」而劇烈晃動，其發言人指與當局合作調查，並拒絕在調查結束前發表進一步評論。南美航空機師工會、機艙服務員工會未有回應。波音發表聲明稱與客戶聯繫，隨時準備應要求支持與調查有關的活動。智利民航局發言人周四表示，兩名調查員前一天抵達新西蘭領導調查工作。