美軍人抵海地助使館撤離

美國南方司令部司令理查森周四證實，海軍陸戰隊艦隊反恐安全小組已經抵達海地，協助保護美國大使館及準備撤離行動。當地美國大使館目前仍然開放但有限度運作，專注協助美國公民及確保海地權力和平轉移。美國國務院表示，沒有估計身處海地的美國人數目，現時沒有任何撤離計劃。（綜合報道）