兩岸國際

日本出口戰機須內閣審查

日本、英國和意大利共同研發下一代戰機，再出口至第三方國家的做法受到日本國內反戰聲音質疑。經過爭議多時，日本自民黨昨與聯合執政的公明黨達成共識，公明黨最終同意向第三方國家出口戰機，但必須先經內閣嚴格審查；政府內閣計劃一個月內正式修改防衞裝備轉移三原則。（綜合報道）
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