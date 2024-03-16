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奧克蘭港口驚現疑華女屍
新西蘭奧克蘭警方昨日表示，周二在市內港口發現一具亞裔女性遺體，初步判斷可能是中國公民，目前未確認身份。有漁民在港口附近釣魚期間發現一具被塑膠袋包裹的屍體，警方周四把案件列作兇殺案調查，死者所穿的背心印有「娟燕針織製衣廠」的中文簡體字，但尚未證實其年齡，只透露並非兒童或青少年。（綜合報道）
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