涉藉加密資產 洗錢2.6億 日本拘華裔補習界名人

【本報綜合報道】日本大阪警方周二表示，連鎖補習學校始創人、42歲華人男子豐原明涉嫌詐騙被捕，他否認指控。豐原明涉嫌以他人名義管理多個帳戶，將通過詐騙手段騙取的款項轉換成加密資產洗白資金，涉案金額達50億日圓（約2.6億港元），並從中收取3,000萬日圓（約157萬港元）手續費。

於兩岸三地亦有名氣 來自中國福建的豐原明原名魏大比，其創立的名校教育集團（又稱名校志向塾），曾經被譽為日本規模最大的華人連鎖補習學校，在兩岸及香港亦有名氣，他目前擔任代表董事。官方網站介紹，在東京大學攻讀碩士學位的魏大比，2004年在當地開設專門輔導中國留學生的教育機構，目前在東京有5間分校，在關西有3間。集團除了在北京、鄭州、瀋陽、大連等9個城市設有辦事處，也在台灣台北設有分校，協助學生赴日求學。

豐原明早年受訪時曾經表示，跟隨父母赴日時不懂日語，幾乎把時間都花在學習上；之後考獲東京大學物理博士和東京工業大學電腦博士學位，曾經替學弟妹補習，憑獨特教學方式大受歡迎。

名校志向塾官方微信公眾號周二發表聲明，豐原明被捕是因公司代表個人投資行為所引發，與公司業務及營運無關，至今未發現有其他員工或業務對象捲入本次事件。聲明指出，公司全力配合執法機構調查，旗下各學校教學活動仍然正常有序開展。該公司另一聲明表示，周二決議解除豐原明的公司代表董事一職，即時生效，他不再擔任任何職務，也不再代表公司履行任何職能。