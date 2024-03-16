巴人主席顧問獲任新總理

【本報綜合報道】巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯周四宣布，任命其長期經濟顧問穆斯塔法為新總理。

穆斯塔法在經濟事務方面擁有專業知識和豐富經驗，1954年在約旦河西岸地區城鎮圖勒凱爾姆出生，獲得美國喬治華盛頓大學工商管理和經濟學博士學位，曾經出任世界銀行經濟學家，也擔任巴勒斯坦自治政府副總理及經濟部長，為現任巴勒斯坦投資基金會主席。他亦在2014年以巴衝突後主導加薩地帶的重建工作。

料組技術官僚政府 戰後管治加薩 美國施壓要求改革目前管治約旦河西岸地區的巴勒斯坦自治政府，作為美方在加薩地帶戰後政治願景一部分。什塔耶上月26日宣布辭去巴勒斯坦自治政府總理一職，他當時表示是為了戰後的政治安排形成共識。外界預期，作為新總理的穆斯塔法會組成一個技術官僚政府，並有可能在戰後一併管治加薩地帶。

管治約旦河西岸地區的巴勒斯坦政治派系法塔赫和管治加薩地帶的哈馬斯，預計本月在俄羅斯首都莫斯科舉行會談，討論巴勒斯坦的未來。有指雖然穆斯塔法和阿巴斯關係密切，但穆斯塔法不是法塔赫的成員，引起的爭議會較小。