以軍再被指殺領援助巴人21死

【本報綜合報道】巴勒斯坦加薩地帶又傳出以色列軍隊射殺領取救援物資的民眾事件，回教激進組織哈馬斯控制的加薩地帶衞生部周五聲稱，以軍周四在加薩城南部科威特環島，向等候援助物資的巴人開槍，造成至少21人死亡、約155人受傷。

事發加薩南部 155人傷 加薩地帶衞生部表示，傷者送往希法醫院救治，儘管事發現場情況困難，但搜尋死者及疏散傷者的工作仍然繼續，並指出有傷者重傷，預計死亡人數還會上升。以色列國防軍發言人否認以軍向民眾開火，正在調查事件。另一方面，加薩地帶衞生部指出，截至周四的過去24小時內，以軍發動逾40次空襲，造成至少69人死亡及110人受傷，受襲地點包括中部努塞拉特難民營的倉庫、布賴吉難民營的一幢房屋等。

以色列與哈馬斯的停火與互換人質談判有待突破之際，哈馬斯周四表示，已經向調解方提出全面的停戰協議願景，指出該協議是建基於制止以色列對巴勒斯坦人的侵略、提供救濟及援助、讓流離失所的加薩地帶民眾返回家園，以及以色列撤軍。惟以色列總理內塔尼亞胡辦公室發表聲明，表示哈馬斯提出的停火提案仍然基於「不切實際的要求」，相關該問題的最新情況周五將向戰時內閣及擴大安全內閣闡述。