兩岸國際

也門叛軍擬擴行動 襲繞道好望角商船 針對以國

蘇彝士運河是連接歐亞兩地的重要航道。（Getty Images圖片） 蘇彝士運河是連接歐亞兩地的重要航道。（Getty Images圖片）
蘇彝士運河是連接歐亞兩地的重要航道。（Getty Images圖片）
也門叛軍青年運動以聲援巴勒斯坦加薩地帶為名，去年11月開始攻擊紅海地區商船，打亂往返歐亞兩地的國際航運，更為此多次與派兵護航的歐美國家海軍交火。該個被指獲得伊朗支持的武裝組織周四宣布擴大行動，阻止與以色列相關商船從印度洋前往非洲大陸南部南非好望角，但未有說明執行攻擊的方式。
為了迫使以色列停止對加薩地帶的軍事行動，青年運動接二連三以彈道導彈、巡航導彈、無人機、無人水面艇、無人潛航器，襲擊過航紅海、曼德海峽、亞丁灣的商船，並對外宣稱目標商船都與以色列、美國或英國有關。國際航運公司起初出於安全起見，把原本經紅海與埃及蘇彝士運河、往返歐亞兩地的商船，改為南下繞行至好望角，增加航運時間及成本；後來在歐美國家增兵護航後，繞行情況有所改善。
被指缺遠距離攻擊能力
青年運動在最新聲明指出，不但要阻止與以色列有關的商船通過阿拉伯海、紅海、亞丁灣，更要阻止對方經印度洋前往好望角；又形容這是重大一步並已經開始實施相關行動。美國國防部表示，青年運動危及全球12%至15%駛經紅海的海上貿易，影響美國、以色列以至全世界，包括也門人民自身。美國傳媒指出，青年運動缺乏對印度洋發動遠距離攻擊的能力，除非由伊朗代為執行，否則今次威脅是紙上談兵。
疑成功測試高超音速導彈
與此同時，俄羅斯國營傳媒周四引述一名接近青年運動的軍事官員報道，青年運動成功測試一枚使用固體燃料、可以實現高超音速飛行的導彈，並有意投入生產用於攻擊位於紅海、亞丁灣、以色列的目標。報道未有提供證據支持有關說法，但青年運動武器主要來源地伊朗，過往宣稱擁有高超音速導彈；一旦確認消息屬實，意味部署紅海地區的歐美國家軍艦以及在紅海北端的以色列，將面臨更大的防空壓力。
另一方面，負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，青年運動周四及周五分別向亞丁灣及紅海各發射兩枚反艦彈道導彈，但沒有對區內美國或聯軍船艦造成人員受傷或裝備受損；又表示同時在青年運動的也門根據地，成功迎戰及摧毀9枚反艦導彈及兩架無人機，指控有關武器對商船及美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅。本報綜合報道
青年運動多次使用反艦彈道導彈襲擊商船。青年運動多次使用反艦彈道導彈襲擊商船。
青年運動多次使用反艦彈道導彈襲擊商船。
也門叛軍青年運動攻擊紅海商船對國際航運之影響也門叛軍青年運動攻擊紅海商船對國際航運之影響
也門叛軍青年運動攻擊紅海商船對國際航運之影響
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