也門叛軍擬擴行動 襲繞道好望角商船 針對以國

也門叛軍青年運動以聲援巴勒斯坦加薩地帶為名，去年11月開始攻擊紅海地區商船，打亂往返歐亞兩地的國際航運，更為此多次與派兵護航的歐美國家海軍交火。該個被指獲得伊朗支持的武裝組織周四宣布擴大行動，阻止與以色列相關商船從印度洋前往非洲大陸南部南非好望角，但未有說明執行攻擊的方式。

為了迫使以色列停止對加薩地帶的軍事行動，青年運動接二連三以彈道導彈、巡航導彈、無人機、無人水面艇、無人潛航器，襲擊過航紅海、曼德海峽、亞丁灣的商船，並對外宣稱目標商船都與以色列、美國或英國有關。國際航運公司起初出於安全起見，把原本經紅海與埃及蘇彝士運河、往返歐亞兩地的商船，改為南下繞行至好望角，增加航運時間及成本；後來在歐美國家增兵護航後，繞行情況有所改善。

被指缺遠距離攻擊能力 青年運動在最新聲明指出，不但要阻止與以色列有關的商船通過阿拉伯海、紅海、亞丁灣，更要阻止對方經印度洋前往好望角；又形容這是重大一步並已經開始實施相關行動。美國國防部表示，青年運動危及全球12%至15%駛經紅海的海上貿易，影響美國、以色列以至全世界，包括也門人民自身。美國傳媒指出，青年運動缺乏對印度洋發動遠距離攻擊的能力，除非由伊朗代為執行，否則今次威脅是紙上談兵。

疑成功測試高超音速導彈 與此同時，俄羅斯國營傳媒周四引述一名接近青年運動的軍事官員報道，青年運動成功測試一枚使用固體燃料、可以實現高超音速飛行的導彈，並有意投入生產用於攻擊位於紅海、亞丁灣、以色列的目標。報道未有提供證據支持有關說法，但青年運動武器主要來源地伊朗，過往宣稱擁有高超音速導彈；一旦確認消息屬實，意味部署紅海地區的歐美國家軍艦以及在紅海北端的以色列，將面臨更大的防空壓力。

另一方面，負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，青年運動周四及周五分別向亞丁灣及紅海各發射兩枚反艦彈道導彈，但沒有對區內美國或聯軍船艦造成人員受傷或裝備受損；又表示同時在青年運動的也門根據地，成功迎戰及摧毀9枚反艦導彈及兩架無人機，指控有關武器對商船及美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅。本報綜合報道

青年運動多次使用反艦彈道導彈襲擊商船。 也門叛軍青年運動攻擊紅海商船對國際航運之影響