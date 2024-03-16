身處立陶宛首都 納瓦尼助理遭錘傷

【本報綜合報道】已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼的助理沃爾科夫（Leonid Volkov），周二在立陶宛首都維爾紐斯被人以錘子襲擊受傷，立陶宛當局周四表示，懷疑事件是俄羅斯特工策劃，形容是「政治恐怖主義」行為。

立國指俄特工策劃 立陶宛情報首長賈尼斯基斯（Darius Jauniskis）表示，事件似乎是俄羅斯特工僱用立陶宛的當地人襲擊沃爾科夫，但他稱調查正在進行，無法透露細節。立陶宛警方拒絕評論事主遇襲前後為他所作的保安安排，但賈尼斯基斯敦促「多加關注」保護境內的俄羅斯反對派人士。

立陶宛國家危機管理中心負責人維特考斯卡斯（Vilmantas Vitkauskas）形容，對沃爾科夫的襲擊是「專業、精心策劃」，施襲者「要麼準備充分，要麼收到了非常好的指示」，又稱這是立陶宛國內首次發生的「政治恐怖主義事件」。

立陶宛總統瑙塞達表示，今次事件中俄羅斯的潛在角色不應令人意外，「對於（俄羅斯總統）普京，我只能夠說一件事：這裏沒人怕你」。克里姆林宮發言人佩斯科夫周四表示無法對此事發表評論，又說「你不應該害怕普京，你應該尊重並傾聽普京的聲音」。