資深政客拒爭逐 倘連任普京認受性不足

俄大選展開 料投票率低 俄羅斯總統選舉在烏克蘭戰爭持續爆發、國內反對派領袖納瓦尼上月在獄中死亡的背景下，周五至下周日舉行投票，外界普遍預料71歲現任總統普京可以順利連任，繼續執掌克里姆林宮至2030年。惟多個主要政黨拒絕派出資深政客出選，分析憂慮普京今屆對手過於平庸，若投票率下跌將影響其當選的認受性。

首次使用多天投票形式 這是俄羅斯首場使用多天投票形式舉行的總統選舉，中央選舉委員會表示，這是在公民要求的基礎上作出之決定，多天投票對選民是很方便。官方傳媒報道，當局在選舉日期間設立9.4萬多個投票站，29個地區的居民可以遠程電子投票，超過400萬人申請以該方式投票。今屆選民有1.1億人，海外有投票權的俄羅斯公民人數為189萬人；俄羅斯在中國等144個國家及地區，合共設立295個投票站供海外選民投票。

傳克宮盼斯盧茨基第二 除了被指是「肯定當選連任」的普京外，今屆其他候選人分別是自由民主黨斯盧茨基、共產黨哈里托諾夫、新人黨達萬科夫。根據法律規定，只要獲得一半以上的選票就勝出選舉。中央選舉委員會表示，截至當地周五下午，首日投票率為20.23%。

事實上，在普京宣布競選爭取連任時，已經意味其他候選人基本上淪為陪跑分子，因此其他主要政黨沒有派出資深政客出選。更有消息指出，克里姆林宮期望國家杜馬極端民族主義政黨自由民主黨派出的斯盧茨基，能夠成為得票第二多。美國智庫卡內基國際和平基金會指出，從國內政壇地位而言，普京在今屆選舉的最大對手只有斯盧茨基；新人黨派出年僅40歲的達萬科夫，更可能引起選民關注普京的高齡。

普京第4個任期今年屆滿，原定不能夠繼續連任，但當地2020年7月通過修憲公投，允許普京最多連任兩屆至2036年。歐洲理事會憲法諮詢機構威尼斯委員會指出，修憲取消俄羅斯憲法最初設想制衡總統權力的措施，引起對總統問責制的嚴重關切。本報綜合報道

俄羅斯各地選民到票站投票。 外界預料普京可以勝出連任。 俄羅斯總統選舉