北約認導彈援烏打擊俄艦

【本報綜合報道】北約秘書長斯托爾滕貝格周四承認，烏克蘭使用北約援助的導彈，打擊黑海俄羅斯海軍艦艇；又稱烏克蘭目前缺乏彈藥，北約應該積極加強援助。

斯托爾滕貝格在比利時布魯塞爾北約總部召開記者會，表示烏克蘭取得重大勝利之一是實際擊退俄羅斯黑海艦隊，並摧毀多艘船隻，確保從敖德薩通往博斯普魯斯海峽的走廊保持開放。打通走廊的關鍵導彈及武器系統，部分由北約提供。他稱北約盟友沒有向烏克蘭提供足夠彈藥，因此俄羅斯過去數周及數月在戰場取得進展，促請北約盟友必須盡快決定，向烏克蘭提供更多彈藥；又指出俄羅斯在烏克蘭佔領地區內組織選舉均是非法。

俄警告美或直接參與戰事 另一方面，俄羅斯駐美國大使安東洛夫周三警告，局勢已經到了有美國高級官員表明，西方國家需要協助烏克蘭深入打擊克里米亞半島的地步，換言之美國直接參與烏克蘭衝突獲得官方承認。烏克蘭的西方國家支持者參與衝突，將為世界帶來難以預測的後果。美國中央情報局局長伯恩斯周一在國會參議院聽證會表示，額外撥款將使烏克蘭增加對克里米亞半島的縱深穿透打擊、繼續以俄羅斯黑海艦隊為目標，並重獲進攻主動權。