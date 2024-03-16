烏指開戰以來 俄已射50朝導彈

【本報綜合報道】俄羅斯被指從伊朗及北韓採購武器用於攻擊烏克蘭，包括炮彈、自殺式無人機、彈道導彈。烏克蘭哈爾科夫檢控部門周四表示，自俄羅斯前年2月發動全面戰爭以來，已經向烏克蘭發射大約50枚北韓製導彈，其中至少3枚是彈道導彈。

稱質素極低 半空爆炸 哈爾科夫檢控官辦公室負責人菲利恰科夫（Oleksandr Filchakov）在記者會表示，俄羅斯至少對烏克蘭6個地區使用北韓導彈。他指出，烏克蘭官方記錄俄羅斯至少一次利用北韓火星11型（又稱KN23型）短程彈道導彈，時間是今年1月2日，目標是哈爾科夫，導致一名女子死亡。同時，烏克蘭軍事專家總結認為，俄羅斯或至少額外兩次使用該款北韓彈道導彈，但烏克蘭當局只會在軍事調查完成才正式確認。

菲利恰科夫展示一塊北韓導彈碎片，宣稱是俄羅斯今年2月7日向哈爾科夫發射，指這款導彈的質素非常低，以低質素的金屬製成，與俄羅斯研製的伊斯坎德爾導彈不同；又形容其控制系統有缺陷，很多記錄個案顯示導彈半空爆炸。惟他強調火星11型短程彈道導彈能夠攻擊700公里外的目標，伊斯坎德爾導彈射程僅250公里。

值得留意的是，菲利恰科夫未有具體說明俄羅斯在其他情況使用的北韓導彈型號。過往曾經有證據顯示，俄羅斯軍方在烏克蘭戰場使用北韓生產的炮彈及火箭，但至今未有報告指出俄羅斯發射朝製巡航導彈或其他非彈道飛行的導彈。

美國政府也曾經指控俄羅斯去年12月30日至今年1月2日，向烏克蘭境內目標發射多枚北韓導彈。